Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die AfD legt in der vom Institut Insa gemessenen Wählergunst um einen Prozentpunkt zu und liegt nun wieder gleichauf mit der Union. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut wöchentlich für die "Bild am Sonntag" erhebt, kommen AfD und CDU/CSU jeweils auf 26 Prozent.

Die SPD verliert im Vergleich zur Vorwoche einen Prozentpunkt und erreicht nur noch 14 Prozent. Das ist der niedrigste Wert im Sonntagstrend seit Mitte Januar 2026.

Die Grünen kommen unverändert auf 12 Prozent, die Linke auf 11 Prozent. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und die FDP liegen jeweils bei 3 Prozent und würden den Einzug ins Parlament verpassen. Sonstige Parteien erreichen zusammen 5 Prozent.

Für die "Bild" hatte Insa 1.205 Personen im Zeitraum vom 23. bis zum 27. März 2026 befragt (TOM). Frage: "Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, wie würden Sie wählen?"