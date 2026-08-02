Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die FDP knackt in der regelmäßigen Insa-Umfrage erstmals seit anderthalb Jahren wieder die Fünf-Prozent-Hürde. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut wöchentlich für die "Bild am Sonntag" erhebt, klettern die Liberalen um einen Punkt auf fünf Prozent.

Stärkste Kraft bleibt die AfD mit unverändert 28 Prozent. CDU/CSU bleiben bei 21 Prozent unverändert zur Vorwoche, ebenso Grüne (14 Prozent), SPD (12 Prozent) und Linke (11 Prozent). Das BSW stagniert bei 4 Prozent und würde so den Einzug in den Bundestag verpassen. 5 Prozent (-1) der Befragten würden eine der sonstigen Parteien wählen.

Für die "Bild am Sonntag" hatte Insa 1.201 Personen im Zeitraum vom 27. bis zum 31. Juli 2026 befragt (TOM). Frage: "Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, wie würden Sie wählen?"