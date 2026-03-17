Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Wahlsieger der Landtagswahl in Baden-Württemberg, Cem Özdemir (Grüne), ist im Politikerranking des Instituts Insa aus dem Stand zum zweitbeliebtesten Politiker in Deutschland avanciert. Das berichtet die "Bild" (Dienstagausgabe).

Demnach erreichte Özdemir mit 44,1 Punkten den 2. Platz direkt hinter Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Özdemir verdrängte damit zugleich Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) auf Platz 3. Unverändert auf dem letzten Platz ist der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Jens Spahn (CDU).

Für das Politikerranking befragte Insa vom 13. bis 16. März insgesamt 2.002 Wahlberechtigte. Sie wurden aufgefordert, Politiker auf einer Skala von 0 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut) zu bewerten.