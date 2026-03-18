Mainz (dts Nachrichtenagentur) - Vier Tage vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz liegt die CDU in der von Insa gemessenen Wählergunst weiterhin leicht vorn.

In der Erhebung für die "Bild" (Donnerstagsausgabe) kann die CDU demnach auf 28 Prozent der Stimmen hoffen. Das ist ein Punkt mehr als bei der letzten Umfrage im September 2025 und ungefähr das Niveau der Landtagswahl 2021. Die SPD kommt aktuell auf 27 Prozent (+5) und hat damit stark aufgeholt.

Die Grünen liegen unverändert bei neun Prozent. Die AfD kann im Vergleich zur Landtagswahl 2021 mit deutlichen Zugewinnen auf 20 Prozent hoffen, hat im Vergleich zur letzten Umfrage aber um drei Prozentpunkte nachgegeben. Freie Wähler und Linke müssen mit je fünf Prozent um den Einzug in den Landtag zittern.

Die Daten für die Umfrage wurden vom 10. bis 17. März erhoben. Insgesamt wurden online 1.000 Personen befragt.