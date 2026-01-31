Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Union hat laut neuer Insa-Umfrage ihren Rückstand auf die AfD in der Wählergunst wettgemacht. Im aktuellen Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut jede Woche für "Bild am Sonntag" erhebt, liegen CDU/CSU erstmals seit dem 13. September wieder gleichauf mit der Rechtsaußen-Partei.

Wenn kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen Union und AfD demnach jeweils auf 26 Prozent der Stimmen. Während die AfD seit Wochen auf ihrem Wert verharrt, gewann die Union einen Prozentpunkt hinzu.

Auch die SPD legt in der aktuellen Umfrage zu. Mit 16 Prozentpunkten (plus 1) ist sie erstmals wieder so stark wie Ende Juni 2025. Verlierer der Woche ist die FDP: Sie fällt von vier auf drei Prozent und entfernt sich weiter von der Fünf-Prozent-Hürde.

Alle anderen Parteien halten ihre Werte aus der Vorwoche: Die Grünen stagnieren bei elf Prozent, die Linke bei zehn - und das BSW liegt weiter bei vier Prozent, käme demnach ebenfalls nicht über die Fünf-Prozent-Hürde. Sonstige Parteien kommen auf vier Prozent (minus 1).

Für den "Sonntagstrend" wurden zwischen dem 26. und 30. Januar 2026 insgesamt 1.204 Personen von Insa befragt.