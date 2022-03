Berlin (dts Nachrichtenagentur) – 103 Tage nach Amtsübernahme der Ampelregierung liegen SPD und Union in den Umfragen gleichauf. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut INSA für die „Bild am Sonntag“ erhoben hat, kommen die Sozialdemokraten wie die Christdemokraten auf 26 Prozent. Für die Union ist das ein Plus von zwei Prozent im Vergleich zur Vorwoche, die SPD hat ihren Wert gehalten.

Ebenfalls stabil bleiben Grüne (16 Prozent), FDP (zehn Prozent) und AfD (zehn Prozent). Die Linke verliert einen Punkt und kommt auf fünf Prozent. Die sonstigen Parteien würden sieben Prozent (-1) der Stimmen auf sicher vereinen. Für die Erhebung befragte das Meinungsforschungsinstitut INSA insgesamt 1.198 Personen im Zeitraum vom 14. bis zum 18. März 2022. Frage: „Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, wie würden Sie wählen?“