Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Internationale Pilotenvereinigung IFALPA hat die Lufthansa für die Kündigung der Freistellungsvereinbarung mit der Vereinigung Cockpit kritisiert. Der Präsident der IFALPA, Ron Hay, wandte sich in einem Schreiben an den Lufthansa-Chef Carsten Spohr, wie die VC mitteilte.

Hay warnte vor den Auswirkungen auf die sicherheitsrelevante Arbeit der Piloten. Andreas Pinheiro, Präsident der Vereinigung Cockpit, sagte, dass das Engagement der Piloten für die Flugsicherheit von Lufthansa einseitig beendet worden sei. "Mit der Kündigung nimmt Lufthansa bewusst in Kauf, dass die Arbeit im Bereich Flight Safety in Mitleidenschaft gezogen wird."

Die Vereinigung Cockpit ist sowohl Gewerkschaft als auch Berufsverband. Die IFALPA, gegründet 1948, vertritt nach eigenen Angaben weltweit über 160.000 Piloten und engagiert sich für globale Standards in der Flugsicherheit.