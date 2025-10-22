Close Menu

    Investor erwartet Erholung von Immobilienmarkt in Europa » Nachrichten

    News Redaktion
    Baukräne (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Baukräne (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    New York (dts Nachrichtenagentur) – Der weltgrößte Immobilieninvestor Blackstone sieht den Immobilienmarkt in Europa und auch in Deutschland vor einer deutlichen Erholung. „Wir sind der Meinung, dass die aktuellen Fundamentaldaten insgesamt sehr solide sind und zu einer deutlichen Belebung des Marktes führen werden“, sagte Europa-Chef James Seppala dem „Handelsblatt“ (Donnerstagausgabe).

    Der deutsche Markt brauche aber etwas länger mit der Erholung als die europäischen Nachbarn. „In Deutschland ist es noch etwas ruhiger, aber auch dort wird die Erholung kommen, die Fundamentaldaten sind auch hier stark“, sagte Seppala. Derzeit sei man als Investor schon wieder sehr aktiv in Nordeuropa und Großbritannien, auch in Frankreich habe man gerade einen großen Deal gemacht.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar