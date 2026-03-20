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    Iran droht mit Angriffen auf Tourismusziele » Nachrichten

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    Palme an einem Strand (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Palme an einem Strand (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Teheran (dts Nachrichtenagentur) - Der Iran hat angekündigt, Offizielle und Militärkommandanten der USA und Israels ins Visier zu nehmen, selbst wenn diese sich im Urlaub in Tourismuszielen aufhalten. Das sagte ein Sprecher der Streitkräfte am Freitag im iranischen Staatsfernsehen.

    Er sprach konkret Beamte und Kommandeure, Piloten sowie "bösartige Soldaten" an. "Von nun an werden die Promenaden, Ferienorte sowie Tourismus- und Unterhaltungszentren weltweit aufgrund der Informationen, die wir über euch haben, auch für euch nicht mehr sicher sein", so der Sprecher.

    Die Drohung erfolgte im Kontext der Beisetzung des von Israel getöteten iranischen Geheimdienstministers Esmail Khatib und seiner Familie in Teheran.

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