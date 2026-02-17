Teheran (dts Nachrichtenagentur) - Der Iran hat offenbar mit scharfen Schießübungen in Richtung der Straße von Hormus begonnen. Wie mehrere iranische Staatsmedien berichten, sollen Raketen von iranischem Boden und entlang der Küste sowie von Inseln aus gestartet worden sein und ihre Ziele in der Straße von Hormus getroffen haben.

Zuvor hatten die Revolutionsgarden am frühen Montagmorgen mit einem Manöver in der Straße von Hormus, dem Persischen Golf und dem Golf von Oman begonnen. Diese Wasserstraßen sind entscheidende internationale Handelsrouten, durch die 20 Prozent des weltweiten Öltransports verlaufen.

Die jüngste Entwicklung fällt direkt mit dem Beginn der zweiten Runde indirekter Gespräche zwischen den USA und dem Iran über das iranische Atomprogramm zusammen.