Teheran (dts Nachrichtenagentur) - Der Iran hat am Mittwoch erneut mehrere Schiffe in der Straße von Hormus angegriffen.

Wie die halbstaatliche iranische Nachrichtenagentur Fars unter Berufung auf die Revolutionsgarden berichtet, sei ein unter thailändischer Flagge fahrender Frachter beschossen worden, nachdem er Warnungen ignoriert und versucht habe, "illegal" die Straße von Hormus zu passieren. Ein weiteres Schiff unter liberianischer Flagge sei ebenfalls von iranischen Projektilen getroffen worden, nachdem es Warnungen missachtet habe.

Nach Angaben der für die Region zuständigen britischen Seeschifffahrtsbehörde (UKMTO) gab es seit dem Beginn des Krieges im Nahen Osten am 28. Februar mindestens 13 Angriffe auf Schiffe in der Region. Drei dieser Angriffe sollen sich am Mittwoch ereignet haben.