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    Iran-Krieg: CDU sieht Trumps Blockade-Plan als Verhandlungstaktik » Nachrichten

    News Redaktion
    Jürgen Hardt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Jürgen Hardt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Außenpolitiker Jürgen Hardt (CDU) hält die Ankündigung einer US-Seeblockade in der Straße von Hormus in erster Linie für eine Verhandlungstaktik des US-Präsidenten.

    "Präsident Trump kann keine blockierten Handelswege gebrauchen", sagte Hardt der "Rheinischen Post" (Montagausgabe). "Das führt auch in den USA zu steigenden Preisen und schwächt ihn innenpolitisch", erklärte der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion.

    "Beide Seiten versuchen, ihre Verhandlungsposition zu verbessern. Ich sehe Trumps Äußerungen über eine mögliche US-Blockade eher als Verhandlungstaktik", so Hardt. "Außerdem haben wir gelernt, bei ihm nicht jedes Wort sofort als endgültige Festlegung zu verstehen", sagte der CDU-Politiker.

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