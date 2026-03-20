Washington (dts Nachrichtenagentur) - Gut drei Wochen nach Beginn des Kriegs zwischen den USA/Israel und dem Iran deutet US-Präsident Donald Trump einen militärischen Rückzug an. "Wir stehen kurz davor, unsere Ziele zu erreichen, während wir erwägen, unsere umfangreichen militärischen Bemühungen im Nahen Osten in Bezug auf das terroristische Regime im Iran zurückzufahren", schrieb Trump am Freitag auf seiner Plattform "Truth Social".

Die Straße von Hormus müsse "bei Bedarf von anderen Nationen, die sie nutzen, bewacht und kontrolliert werden - die Vereinigten Staaten tun dies nicht", schrieb der US-Präsident weiter. Auf Anfrage werde man diesen Ländern bei ihren Bemühungen in der Straße von Hormus zwar helfen können, "aber dies sollte nicht notwendig sein, sobald die Bedrohung durch den Iran beseitigt ist", so Trump. Wichtig sei, dass es für diese Länder "eine einfache militärische Operation sein wird".

Als Ziele, die der US-Präsident als offensichtlich fast erreicht ansieht, benannte er: die iranischen Raketenkapazitäten und Abschussrampen zu schwächen, die iranische Rüstungsindustrie zu zerstören, die iranische Marine und Luftwaffe, einschließlich der Flugabwehrwaffen, auszuschalten. Außerdem dürfe der Iran "niemals auch nur annähernd an nukleare Fähigkeiten herankommen". Die USA würden "schnell und entschlossen auf eine solche Situation reagieren, sollte sie eintreten", so Trump.

Als Verbündeten im Nahen Osten, die von den USA besonders geschützt würden, nannte Trump "Israel, Saudi-Arabien, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Kuwait und andere".