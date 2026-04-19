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    Iran sieht Fortschritte in Friedensgesprächen » Nachrichten

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    Iran (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Iran (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Teheran (dts Nachrichtenagentur) - In den Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA zur Beendigung des Krieges sehen die Iraner Fortschritte. Von einer Einigung seien die Konfliktparteien aber noch weit entfernt, sagte der iranische Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf in einer Ansprache im iranischen Staatsfernsehen.

    Ghalibaf, der auch einer der iranischen Unterhändler ist, erklärte, dass es zwar Fortschritte in den Verhandlungen gegeben habe, aber noch viele Lücken und grundlegende Punkte offen seien. Ghalibaf gilt derzeit als Irans faktischer Verteidigungsminister und mächtigster Politiker im politischen System des Iran.

    Aus den USA hieß es unterdessen, dass die Trump-Administration innerhalb weniger Tage hochrangige Vertreter nach Pakistan entsenden könnte, um eine zweite Gesprächsrunde zu führen. Am vergangenen Wochenende hatte Vizepräsident JD Vance in Islamabad eine Marathonsitzung direkter Gespräche geleitet, die jedoch zunächst zu keinen Ergebnissen führte.

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