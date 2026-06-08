Teheran (dts Nachrichtenagentur) - Die iranischen Streitkräfte haben ihre Angriffe auf Israel für beendet erklärt. "Die Einstellung der Operationen der Streitkräfte wird hiermit bekannt gegeben", heißt es in einer Erklärung, die am Montag von iranischen Staatsmedien verbreitet wurde.

Zugleich wird jedoch mit neuen Angriffen gedroht, falls "die Aggression und die böswilligen Handlungen, auch im Südlibanon, anhalten". Dies würde "weitaus strengere und vernichtendere Maßnahmen als bisher" zur Folge haben. Wie Israel auf diese Ankündigung reagieren wird, war zunächst unklar.

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor beide Seiten aufgefordert, den gegenseitigen Beschuss einzustellen.