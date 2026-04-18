Teheran (dts Nachrichtenagentur) - Der Iran hat angekündigt, die Straße von Hormus wieder streng zu kontrollieren. Diese Entscheidung sei getroffen worden, weil die USA angeblich ein Versprechen gebrochen hätten, ihrerseits die Seeblockade von Schiffen, die iranische Häfen ansteuern, aufzuheben.

In einer Erklärung, die am Samstag im staatlichen iranischen Fernsehen ausgestrahlt wurde, hieß es, dass die USA weiterhin die Bewegungsfreiheit der Schiffe einschränken. Bis die Vereinigten Staaten die Freiheit der Schifffahrt für alle Schiffe, die den Iran besuchen, wiederherstellen, werde die Situation in der Straße von Hormus streng überwacht bleiben.

Die Straße von Hormus ist eine strategisch wichtige Wasserstraße, durch die ein erheblicher Teil des weltweiten Öltransports erfolgt. Die Kontrolle über diese Passage hat weitreichende geopolitische Auswirkungen und in den letzten Wochen den Ölpreis bereits hin- und hergewirbelt.