Teheran (dts Nachrichtenagentur) - Der Iran hat nach eigenen Angaben ein US-Kriegsschiff mit zwei Raketen getroffen. Wie iranische Staatsmedien am Montag meldeten, sei das Schiff der US-Marine nahe der Straße von Hormus erfolgreich attackiert worden, nachdem es Warnungen der iranischen Marine ignoriert habe.

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, das US-Militär werde gestrandeten Schiffen am Golf Hilfe leisten - der Iran hatte daraufhin "jeder ausländischen Streitmacht" gedroht, die versuchen sollte, in die Straße einzudringen.

Den iranischen Berichten zufolge wurde das US-Schiff durch den Angriff beschädigt, musste seinen Kurs ändern und das Gebiet verlassen. Eine Bestätigung des Vorfalls durch das US-Militär gab es zunächst nicht.

Der Iran hat seit dem 28. Februar, dem Tag des ersten Militärangriffs durch die USA und Israel in der aktuellen Eskalation, die Straße von Hormus für Öl- und Gastanker blockiert, was zu einem weltweiten Anstieg der Energiepreise geführt hat. Später richteten auch die USA ihrerseits eine Blockade ein, um dem Iran die Möglichkeit zu nehmen, Mautgebühren für die Durchfahrt zu verlangen.