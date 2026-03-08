Teheran (dts Nachrichtenagentur) - Mojtaba Khamenei ist offenbar zum neuen obersten Führer des Iran ernannt worden, nachdem sein Vater, Ayatollah Ali Khamenei, bei US-israelischen Angriffen getötet worden war. Das berichten iranische Staatsmedien in der Nacht zu Montag. Mojtaba Khamenei, ein 56-jähriger Geistlicher, hat bisher kein Regierungsamt bekleidet und überlebte die Militärschläge auf den Iran.

Die Ernennung erfolgte demnach einstimmig durch die Expertenversammlung, ein Gremium aus 88 gewählten hochrangigen Geistlichen, das für die Auswahl des obersten Führers zuständig ist. Diese Versammlung hatte seit der Gründung der Islamischen Republik 1979 erst einmal zuvor einen neuen Führer gewählt, als Ali Khamenei nach dem Tod von Ayatollah Ruhollah Khomeini ernannt wurde.

Nach dem Tod von Ali Khamenei wurde ein dreiköpfiger Führungsrat gebildet, um das Land vorübergehend zu regieren. Dieser Rat bestand aus Masoud Pezeshkian, dem reformistischen Präsidenten des Iran, Gholamhossein Mohseni Ejei, dem hardlinenden Chef der Justiz, und Alireza Arafi, einem Juristen und Leiter der Basij, einer Freiwilligen-Miliz.