Teheran (dts Nachrichtenagentur) - Der Expertenrat des Iran hat offenbar einen Nachfolger für den vor einer Woche getöteten Obersten Führer Ali Khamenei gewählt. Das berichten die iranischen Nachrichtenagenturen Mehr und Isna am Sonntag.

Demnach sollen die Wahlen bereits abgehalten worden sein und ein Ergebnis feststehen. Jetzt hänge alles vom Leiter des Sekretariats der Expertenversammlung, Hosseini Bushehri, ab, der derzeit für die öffentliche Bekanntgabe der Entscheidung zuständig sei, hieß es.

Der 88-köpfige Expertenrat hat im Iran die Aufgabe, den Obersten Führer zu wählen und zu überwachen. Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, dass Ali Khameneis Sohn Modschtaba der neue Oberste Führer werden könnte. Israel hat allen potenziellen Nachfolgern bereits gedroht, auch sie ins Visier nehmen zu wollen.