Teheran (dts Nachrichtenagentur) - Der iranische Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf hat die USA vor einer möglichen Bodeninvasion gewarnt.

Laut iranischen Staatsmedien drohte er damit, US-Truppen "in Brand zu setzen" und Angriffe auf US-Verbündete zu intensivieren. Iranische Kräfte warteten darauf, dass US-Truppen ankommen, um sie zu bestrafen und ihre regionalen Partner dauerhaft zu treffen.

Er fügte hinzu, dass die iranischen Raketen bereit seien. Den 15-Punkte-Plan der USA, den Pakistan letzte Woche an den Iran übermittelt hatte, bezeichnete er als "Wunschdenken". Die Trump-Administration versuche, durch diesen Plan zu erreichen, was ihr mit Gewalt nicht gelungen sei. Solange die Amerikaner die Kapitulation des Iran anstrebten, sei die Antwort klar, dass dies nicht akzeptiert werde.

Zuvor hatten US-Medien berichtet, dass das Pentagon "seit Wochen" Pläne für eine mögliche Bodenoffensive ausarbeiten soll. Ob US-Präsident Donald Trump solche Pläne tatsächlich genehmigen würde, ist allerdings unklar.