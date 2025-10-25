Close Menu

    Irland: Connolly wird neue Präsidentin – Humphreys gratuliert » Nachrichten

    News Redaktion
    Heather Humphreys (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Heather Humphreys (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Dublin (dts Nachrichtenagentur) – Catherine Connolly hat aller Voraussicht nach die Präsidentschaftswahl in Irland gewonnen.

    Die Auszählung der Stimmen deutet mit über 60 Prozent auf einen Erdrutschsieg für Connolly hin, die als unabhängige Kandidatin angetreten war und von mehreren linken Parteien unterstützt wurde. Sie wird damit die Nachfolge von Michael D. Higgins antreten und als 10. Präsidentin Irlands amtieren.

    Heather Humphreys, die Kandidatin der Fine Gael, gratulierte Connolly zu ihrem Sieg und äußerte sich enttäuscht über die negativen Aspekte des Wahlkampfs, darunter auch „sektiererische Anfeindungen“ gegen ihre Familie. Sie sprach von einer Notwendigkeit, alle Traditionen zu respektieren, um eine vereinte Zukunft für Irland zu gestalten. Humphreys, die in ihrer Heimatregion Cavan-Monaghan starke Unterstützung erhielt, sprach auch die hohe Anzahl an ungültigen Stimmen an, die ihrer Meinung nach von der Regierung in Zukunft untersucht werden sollten.

    Die Wahlbeteiligung war niedrig, und es gab eine erhebliche Anzahl ungültiger Stimmen, insbesondere in der Region Munster. Jim Gavin, der dritte Kandidat, hatte sich zwar aus dem Rennen zurückgezogen, stand jedoch noch auf dem Stimmzettel, was zu Verwirrung bei den Wählern geführt haben könnte. Bei der Wahl waren 3,6 Millionen Menschen stimmberechtigt.

