Jerusalem (dts Nachrichtenagentur) – Die israelische Regierung erwartet, dass die Freilassung aller noch lebenden Geiseln im Gazastreifen am Montag zwischen 4 und 6 Uhr Ortszeit stattfinden wird. Das teilte eine Sprecherin am Sonntag mit.

Demnach geht Israel davon aus, dass alle 20 lebenden Geiseln gleichzeitig an das Rote Kreuz übergeben werden. Sie würden in „sechs bis acht“ Fahrzeugen ohne „kranke Darbietungen der Hamas“ transportiert, hieß es. In der Vergangenheit hatte die Hamas stets eine Art Show aus den Freilassungen gemacht.

Am Montag werden zudem zahlreiche Staats- und Regierungschefs in Ägypten zu einem kurzfristig einberufenen Gipfeltreffen zusammenkommen, darunter auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). US-Präsident Donald Trump wird dort eine „Unterzeichnungszeremonie“ für seinen Friedensplan für Gaza mitveranstalten.