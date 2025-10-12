Close Menu

    Israel erwartet Geiselfreilassung am Montagmorgen » Nachrichten

    News Redaktion
    Gazastreifen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Gazastreifen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Jerusalem (dts Nachrichtenagentur) – Die israelische Regierung erwartet, dass die Freilassung aller noch lebenden Geiseln im Gazastreifen am Montag zwischen 4 und 6 Uhr Ortszeit stattfinden wird. Das teilte eine Sprecherin am Sonntag mit.

    Demnach geht Israel davon aus, dass alle 20 lebenden Geiseln gleichzeitig an das Rote Kreuz übergeben werden. Sie würden in „sechs bis acht“ Fahrzeugen ohne „kranke Darbietungen der Hamas“ transportiert, hieß es. In der Vergangenheit hatte die Hamas stets eine Art Show aus den Freilassungen gemacht.

    Am Montag werden zudem zahlreiche Staats- und Regierungschefs in Ägypten zu einem kurzfristig einberufenen Gipfeltreffen zusammenkommen, darunter auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). US-Präsident Donald Trump wird dort eine „Unterzeichnungszeremonie“ für seinen Friedensplan für Gaza mitveranstalten.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar