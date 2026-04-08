Jerusalem (dts Nachrichtenagentur) - Die zwischen den USA und dem Iran vereinbarte zweiwöchige Feuerpause im Nahen Osten gilt nach Angaben der israelischen Regierung nicht für den Libanon.

In einer Erklärung des Büros des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu hieß es, Israel unterstütze die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, die Angriffe gegen Iran für zwei Wochen auszusetzen, sofern Iran die Straße von Hormus sofort öffne und alle Angriffe auf die USA, Israel und Länder in der Region stoppe. Der Libanon sei in der Vereinbarung aber nicht eingeschlossen.

Diese Position Israels steht im Widerspruch zu einer Aussage des pakistanischen Premierministers Shehbaz Sharif, der das Abkommen zwischen den USA und Iran vermittelt hatte. Demnach sei der Libanon Teil der Vereinbarung. Trump erwähnte den Libanon in seiner Erklärung nicht.