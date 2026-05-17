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    Israel greift Dutzende Ziele im Libanon an » Nachrichten

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    Karte von Israel und Libanon (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Karte von Israel und Libanon (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Jerusalem (dts Nachrichtenagentur) - Die israelische Armee hat seit Freitag nach eigenen Angaben etwa 100 Ziele der Hisbollah im Libanon angegriffen. Trotz des bestehenden Waffenstillstands habe die Hisbollah feindliche Fluggeräte, Mörsergranaten und explosive Drohnen in der Nähe israelischer Soldaten im Süden des Libanon eingesetzt, teilten die israelischen Streitkräfte mit.

    Als Reaktion darauf habe man am Samstag Beobachtungsposten, Terrorinfrastruktur und ein Waffenlager angegriffen. Bereits am Freitag seien Ziele in der Stadt Tyrus im Süden des Libanon getroffen worden.

    Am Freitag hatte das US-Außenministerium bekannt gegeben, dass der vermittelte Waffenstillstand um weitere 45 Tage verlängert wurde. Die Hisbollah, die nicht Teil der libanesischen Regierung ist, nimmt jedoch nicht direkt an den Verhandlungen teil. Sie veröffentlichte in den letzten Wochen regelmäßig Videos von Angriffen auf israelische Soldaten und Armeefahrzeuge.

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