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    Israel greift Hisbollah-Ziele in Beirut an » Nachrichten

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    Karte von Israel und Libanon (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Karte von Israel und Libanon (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Beirut (dts Nachrichtenagentur) - Die israelischen Streitkräfte haben am Sonntag ein Hisbollah-Infrastrukturziel in Dahieh, einem Vorort von Beirut, angegriffen. Das teilten der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Israel Katz in einer gemeinsamen Erklärung mit.

    Die Armee beschrieb das Ziel als ein Kommandozentrum, das von Terroristen genutzt worden sei, um Angriffe gegen Bürger des Staates Israel und israelische Soldaten im Süden Libanons zu planen. Weiter hieß es, dass bei dem Angriff "präzise Munition" und Luftüberwachung eingesetzt worden seien, um Schäden an Zivilisten zu minimieren. Der Angriff sei eine Reaktion auf Beschuss durch die Hisbollah gewesen.

    Teheran hatte zuvor darauf bestanden, dass ein Waffenstillstandsabkommen zwischen den USA und dem Iran auch ein Ende der israelischen Angriffe im Libanon umfassen müsse. Als Israel zuletzt die Vororte von Beirut angegriffen hatte, reagierte Iran mit Angriffen auf Israel.

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