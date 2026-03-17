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    Israel meldet Tötung von Irans Sicherheitschef » Nachrichten

    News Redaktion
    Israel und Iran (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Israel und Iran (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Jerusalem (dts Nachrichtenagentur) - Israel hat nach eigenen Angaben den einflussreichen iranischen Funktionär Ali Laridschani getötet. Er sei Ziel eines Luftangriffs gewesen, teilte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz am Dienstag mit.

    Zusätzlich teilten die israelischen Streitkräfte mit, dass bei einem separaten Angriff der Kommandeur der paramilitärischen Basij-Truppe, Gholamreza Soleimani, getötet worden sei. "Laridschani und der Basij-Kommandeur wurden über Nacht eliminiert", sagte Katz laut israelischen Medien bei einer Lagebesprechung.

    Eine Bestätigung vonseiten des Iran gab es zunächst nicht. Laridschani war ein langjähriger Gefolgsmann des zu Beginn des Krieges getöteten Obersten Führers Ali Chamenei. Als Sekretär des Sicherheitsrats gilt er als eine der mächtigsten Personen im Iran.

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