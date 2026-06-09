Jerusalem (dts Nachrichtenagentur) - Israel hat die Menschen in der libanesischen Küstenstadt Tyros am Dienstag zur Evakuierung aufgerufen. Die Warnung gilt für die gesamte Stadt und ihre Vororte, einschließlich eines christlichen Viertels, welches bisher noch nicht von solchen Anordnungen betroffen war.

Die Bewohner des Gebiets wurden angewiesen, sich nördlich des Flusses Zahrani in Sicherheit zu bringen. Zur Begründung hieß es, dass es auch im christlichen Viertel der Stadt Aktivitäten von Hisbollah-Kämpfern gegeben habe. Deshalb gehe man gegen deren "Terroraktivitäten" in diesem Viertel vor. Jedes Gebäude, welches von der Hisbollah für militärische Zwecke genutzt werde, könne zum Ziel von Angriffen werden, so das israelische Militär.

Libanesische Medien meldeten unterdessen, dass israelische Luftangriffe in Tyros bereits erfolgt seien. Kampfflugzeuge hätten einen heftigen Angriff auf die Küstenstadt geflogen, hieß es.

Die Angriffe erfolgten einen Tag, nachdem Israel und der Iran die gegenseitigen Angriffe wieder eingestellt hatten. Teheran hatte allerdings davor gewarnt, dass man auf erneute israelische Angriffe im Libanon reagieren werde.