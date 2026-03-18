Jerusalem (dts Nachrichtenagentur) - Israel hat in der Nacht zum Mittwoch weitere Angriffe auf die iranische Führungsriege durchgeführt. Wie der israelische Verteidigungsminister Israel Katz mitteilte, soll der iranische Geheimdienstminister Esmaeil Khatib bei einem Luftangriff in Teheran getötet worden.

Zudem seien im Laufe des Tages "bedeutende Überraschungen" zu erwarten, so Katz. Er und Premierminister Benjamin Netanjahu hätten die Streitkräfte dazu ermächtigt, jede hochrangige iranische Persönlichkeit zu eliminieren, ohne dass eine zusätzliche Genehmigung erforderlich sei.

Erst am Vortag waren Irans Sicherheitschef Ali Laridschani und der Kommandeur der einflussreichen paramilitärischen Basij-Truppe, Gholamreza Soleimani, bei israelischen Luftangriffen getötet worden, was mittlerweile auch vonseiten des Iran bestätigt wurde.