Beirut (dts Nachrichtenagentur) - Die israelische Armee hat eine "begrenzte und gezielte Bodenoffensive" gegen Ziele im Süden Libanons begonnen.

Das Militär teilte am Montag mit, dass die 91. "Galiläa" Regionaldivision einen Angriff im östlichen Sektor des Südlibanons gestartet habe, bei dem mehrere Hisbollah-Kämpfer getötet worden seien. Ziel der Operation sei es, die "Vorwärtsverteidigungszone" zu erweitern.

Die Offensive sei Teil eines Plans, um eine "Pufferzone" zu schaffen und die Bedrohung durch die Hisbollah von der Grenze fernzuhalten. Vor dem Einmarsch der Truppen führte die israelische Armee massive Luftangriffe und Artilleriebeschüsse durch.

Seit dem 2. März haben israelische Angriffe im Libanon 850 Menschen getötet und mehr als 2.100 weitere verletzt, teilte derweil das libanesische Gesundheitsministerium mit. Die israelische Armee bereitet sich darauf vor, weitere Kräfte im Süden Libanons zu stationieren und die "Pufferzone" weiter auszubauen.