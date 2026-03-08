Jerusalem (dts Nachrichtenagentur) - Die israelische Armee hat angekündigt, jeden Nachfolger des iranischen Obersten Führers Ali Khamenei als potenzielles Ziel zu sehen.

In einem Beitrag auf Farsi erklärten die israelischen Streitkräfte, sie würden jede Person verfolgen, die versucht, einen Nachfolger zu ernennen. "Wir warnen alle, die beabsichtigen, an der Sitzung zur Auswahl des Nachfolgers teilzunehmen, dass wir nicht zögern werden, auch Sie ins Visier zu nehmen", so die IDF.

Khamenei war bei US-israelischen Angriffen am ersten Kriegstag letzten Samstag getötet worden. Es wird erwartet, dass die iranische Expertenversammlung bald einen neuen Führer ernennen wird. Als einer der Favoriten gilt Modschtaba Khamenei, bei dem es um einen Sohn von Ali Chamenei handelt.