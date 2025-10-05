Jerusalem (dts Nachrichtenagentur) – Der israelische Außenminister Gideon Sa`ar hat einen Zeitungsbericht über angeblich schlechte Haftbedingungen für die Aktivistin Greta Thunberg entschieden zurückgewiesen und der Schwedin die Glaubwürdigkeit abgesprochen. „Ich akzeptiere nichts von dem, was diese Frau sagt. Sie ist eine fanatisch anti-israelische Aktivistin“, sagte Sa`ar am Sonntag der „Bild“ (Montagausgabe) und anderen Axel-Springer-Medien.

Der Minister weiter über Thunberg und ihre Mitstreiter: „Israel hat diese Leute auf respektvolle Weise behandelt. Wir haben diese riesige Flottille ohne jede Gewalt übernommen. Ich glaube nicht, dass irgendein Land der Welt so feindlich gesinnte Menschen so gut behandeln würde, wie wir es getan haben.“ Man habe sie mehrfach aufgefordert, „ihre angebliche humanitäre Hilfe – die ohnehin sehr gering war – über Zypern oder einen israelischen Hafen abzugeben“. Aber: „Sie wollten nur Israel diskreditieren“.