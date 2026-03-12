Jerusalem (dts Nachrichtenagentur) - Israels Verteidigungsminister Israel Katz hat dem Libanon mit Eroberungen gedroht. Er habe den Libanon gewarnt, dass Israel "das Gebiet einnehmen und selbst handeln" werde, wenn das Land die Hisbollah nicht von Attacken abhält, berichtet die "Times of Irael" am Donnerstag.

Die Hisbollah habe am Mittwoch schwere Attacken auf Israel gestartet, argumentierte demnach Katz. Die israelische Armee (IDF) habe kräftig darauf reagiert. Er und Premierminister Benjamin Netanjahu hätten die IDF angewiesen haben, sich auf eine Ausweitung der Aktivitäten im Libanon vorzubereiten.

Zuvor hatte die "Jerusalem Post" berichtet, dass die Armee eine vollständige Invasion des Libanon ablehnt. Zunächst müsse sich der Krieg mit dem Iran beruhigen.