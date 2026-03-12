Close Menu

    Israels Verteidigungsminister droht Libanon mit Eroberungen » Nachrichten

    News Redaktion
    Pro-Israel-Demo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Pro-Israel-Demo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Jerusalem (dts Nachrichtenagentur) - Israels Verteidigungsminister Israel Katz hat dem Libanon mit Eroberungen gedroht. Er habe den Libanon gewarnt, dass Israel "das Gebiet einnehmen und selbst handeln" werde, wenn das Land die Hisbollah nicht von Attacken abhält, berichtet die "Times of Irael" am Donnerstag.

    Die Hisbollah habe am Mittwoch schwere Attacken auf Israel gestartet, argumentierte demnach Katz. Die israelische Armee (IDF) habe kräftig darauf reagiert. Er und Premierminister Benjamin Netanjahu hätten die IDF angewiesen haben, sich auf eine Ausweitung der Aktivitäten im Libanon vorzubereiten.

    Zuvor hatte die "Jerusalem Post" berichtet, dass die Armee eine vollständige Invasion des Libanon ablehnt. Zunächst müsse sich der Krieg mit dem Iran beruhigen.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar