Köln (dts Nachrichtenagentur) - Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) warnt vor den Folgen des Rhein-Niedrigwassers.

"Der Güterverkehr auf dem Rhein reagiert schon auf sinkende Wasserstände empfindlich", sagte Thilo Schaefer, Klimawandel-Experte des IW, der "Rheinischen Post" (Samstagsausgabe). Wegen der geringeren Abladetiefe könnten Binnenschiffe dann deutlich weniger Ladung transportieren. "Das verteuert den Transport und erhöht den Druck auf Straße und Schiene als Ausweichrouten."

Ein Totalausfall der Binnenschifffahrt würde allein rund 3.000 zusätzliche Tanklaster pro Tag erfordern. "Diese Kapazitäten stehen jedoch nicht zur Verfügung. Es drohen also reale Engpässe in den Lieferketten. Für die deutsche Wirtschaft kann das zu einer spürbaren konjunkturellen Belastung werden."