Halle (Saale) (dts Nachrichtenagentur) - Das Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) hält es angesichts der jüngsten Eskalation zwischen dem Iran und Israel für möglich, dass die deutsche Wirtschaft im laufenden Jahr vorübergehend schrumpft.

Die Ökonomen heben ihre Konjunkturprognose zwar an, sie erwarten einem Bericht des "Handelsblatts" zufolge, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dieses und nächstes Jahr um jeweils 0,9 Prozent wächst. Allerdings ist das Wachstum dieses Jahr vom überraschend positiven Jahresstart getrieben. Schon für das zweite Quartal erwartet das IWH eine Stagnation.

Der Prognose liegt die Annahme zugrunde, dass die Straße von Hormus wieder geöffnet wird und sich die Energiepreise entspannen. IWH-Vizepräsident Oliver Holtemöller sagte: "Bei einer weiteren Eskalation des Konflikts hingegen, verbunden mit noch höheren Energiepreisen, könnte es vorübergehend gar zu einem Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität in Deutschland kommen."