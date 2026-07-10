Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Unionsfraktionschef Jens Spahn blickt positiv auf sein Coming-Out zurück.

Spahn sagte dem Nachrichtenmagazin "Focus", dass seine Eltern und Freunde "super" auf seine Homosexualität reagiert hätten. Manchmal wisse das Umfeld es früher besser als man selbst. Er sei zwischen 14 und 16 Jahre alt gewesen, als sein Umfeld mitbekam, dass er schwul ist. "Ich könnte Ihnen auch gar nicht einen Moment nennen. Das ist ja mehr so eine Entwicklung", sagte er.

In seinem Heimatdorf Ottenstein sei man generell sehr offen und fair gewesen. Auch auf der katholischen Schule, die er besuchte, habe er sich willkommen gefühlt. "Auf einer katholischen Schule sind die Schülerinnen und Schüler erstmal nicht viel anders als auf einer anderen Schule", sagte der CDU-Politiker auf Nachfrage.

Dass nicht jedes Outing so verläuft wie seines, habe er erst im Vergleich mit anderen gemerkt. In Gesprächen sei ihm klar geworden, "wie viele andere das nicht hatten und haben, dass da so eine positive Grundreaktion ist." Spahn räumte dennoch ein, später auch schlechte Erfahrungen gemacht zu haben: "Trotzdem ist es immer so, wenn Sie anders sind als die anderen, gibt`s halt auch mal einen blöden Spruch in der Kneipe."