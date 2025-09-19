Jerome Boateng verkündet Karriereende

München (dts Nachrichtenagentur) – Der langjährige Nationalspieler Jerome Boateng beendet seine Karriere. „Fußball hat mir sehr viel gegeben. Jetzt ist es Zeit, um weiterzugehen“, sagte er in einem Freitag auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichten Video.

Der Weltmeister von 2014 hatte zuletzt für den Linzer ASK gespielt, seinen Vertrag dort aber im August aufgelöst. Im Laufe seiner Karriere hatte er unter anderem beim Hamburger SV sowie bei Manchester City gespielt. Am längsten war er aber für den FC Bayern München tätig, für den er von 2011 bis 2021 insgesamt 229 Spiele bestritt.

Bei der A-Nationalmannschaft wurde der Innenverteidiger 76 Mal eingesetzt und kam auf einen Treffer. Größter Erfolg war hier der WM-Titel 2014 in Brasilien.