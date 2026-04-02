Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) - Johannes Oerding steht mit "Hotel" an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Donnerstag mit. Es ist das dritte Nummer-eins-Album des Singer-Songwriters nach "Konturen" und "Plan A".

Die Vorwochensieger von BTS ("Arirang") fallen auf den zweiten Platz zurück. Dahinter folgen Raye ("This Music May Contain Hope", drei), BAP ("Paar Daach spääder", vier) und die Ärzte ("Nach uns die Sintflut", fünf).

In den Single-Charts triumphiert Zara Larsson ("Lush Life", eins) vor Dominic Fike ("Babydoll", zwei) und den letztwöchigen Abräumern BTS ("Swim", drei).

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.