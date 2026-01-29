Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige deutsche Außenminister Joschka Fischer (Grüne) geht davon aus, dass US-Präsident Donald Trump an der Abschaffung der Demokratie arbeitet.

"Trump verfolgt einen autoritären Kurs. Er möchte die amerikanische Demokratie in eine Oligarchie umbauen", sagte Fischer dem "Tagesspiegel" (Donnerstagausgabe). "Das System einer zeitlich begrenzten Machtausübung, die auf freien und geheimen Wahlen beruht, will er durch eine grenzenlose persönliche Herrschaft ersetzen."

Die USA hätten für ein großes Freiheitsversprechen gestanden, erklärte er. "Das ist vorbei."

Ein Testfall werden die für November 2026 angesetzten Wahlen des Repräsentantenhauses sein. "Ich gehe inzwischen davon aus, dass es zu massiven Beeinträchtigungsversuchen der Wahlen kommen wird", erklärte Fischer.