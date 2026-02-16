Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der Jungen Union (JU), Johannes Winkel (CDU), will im Rahmen einer umfassenden Rentenreform die jährlichen Rentenausgaben um mehr als 50 Milliarden Euro senken. Rentenerhöhungen sollten sich künftig nicht mehr an der Lohnentwicklung, sondern an der Inflation orientieren, sagte Winkel der "Bild" (Montagsausgabe).

"Der IWF rechnet vor, dass nur durch die Rentenanpassung an die Inflation jährlich bis zu 45 Milliarden Euro eingespart werden kann", so Winkel. "Diesen Schritt sollten wir gehen." Winkel verlangt außerdem die Abschaffung der Rente mit 63, die rund 13 Milliarden Euro pro Jahr kostet.

Der JU-Vorsitzende forderte die SPD auf, den Widerstand gegen eine umfassende Rentenreform aufzugeben. "Wir müssen uns dringend auf den demographischen Wandel vorbereiten. Gerade die SPD macht Politik, als gäbe es ihn überhaupt nicht. Das ist fern jeder Realität", sagte Winkel.