Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Julia Simic, TV-Expertin und ehemalige Nationalspielerin, hat das turbulente Trainer-Karussell bei Eintracht Frankfurt analysiert. Sie sagte dem Portal "Absolut Fussball" von Ippen-Media, dass der scheidende Trainer Albert Riera weder bei den Fans noch bei der Mannschaft den notwendigen Rückhalt gehabt habe. "Wenn man bereits nach ein oder zwei Wochen davon spricht, dass es `ein Zirkus` werden könnte, dann trägt man selbst auch dazu bei, dass genau dieses Bild entsteht."

Simic, die bis zum Winter Teil des Vereins war, bewertete die Verpflichtung von Riera rückblickend als gescheitert. Nach der Ära Toppmöller habe man sich einen extrovertierteren und dominanteren Trainer gewünscht, doch diese Erwartungen hätten sich nicht erfüllt.

Als positives Beispiel nannte Simic den VfB Stuttgart unter Trainer Sebastian Hoeneß, der trotz zahlreicher Abgänge Kontinuität bewahrt habe und sich erneut für den internationalen Wettbewerb qualifizieren konnte. Den Abstieg des VfL Wolfsburg bezeichnete sie derweil als größte Überraschung der Saison, da die individuelle Qualität der Mannschaft eigentlich für den Klassenerhalt ausgereicht hätte.