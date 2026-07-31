Amsterdam (dts Nachrichtenagentur) - Der langjährige Dortmunder Offensivspieler Julian Brandt wird künftig für Ajax Amsterdam auflaufen. Der offensive Mittelfeldspieler wechselt ablösefrei und hat einen Dreijahresvertrag unterschrieben, der sofort in Kraft tritt und bis zum 30. Juni 2029 läuft, teilten die Niederländer am Freitag mit.

Brandt spielte die letzten sieben Saisons für Borussia Dortmund. Zuvor war er sechs Jahre lang bei Bayer Leverkusen aktiv und absolvierte insgesamt 48 Länderspiele für Deutschland.

Ajax-Sportdirektor Jordi Cruijff äußerte sich erfreut über die Verpflichtung. Er erklärte, dass Brandt sich trotz anderer Angebote für Ajax entschieden habe. Brandt sei ein international erfahrener Spieler mit einer hervorragenden Mentalität und er sei überzeugt davon, dass der Deutsche die Qualität der Mannschaft erheblich steigern werde.