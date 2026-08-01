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    Junge Union beklagt "leichtfertiges Spiel" mit Renteneinigung » Nachrichten

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    Junge Union (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Junge Union (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Junge Union warnt vor einem "leichtfertigen Spiel" mit den schwarz-roten Rentenreformplänen und ermahnt die eigene Partei zu politischer Seriosität.

    "Bei allem Verständnis für Wahlkampf- und Parteiprofilierung: Bitte bleibt verantwortungsvoll und seriös", sagte ihr Vorsitzender, der CDU-Bundestagsabgeordnete Johannes Winkel, dem "Tagesspiegel" (Sonntagsausgabe). "Mit der Zukunft und der erzielten Renteneinigung sollte man nicht so leichtfertig spielen."

    Zuvor hatten sich die drei ostdeutschen CDU-Ministerpräsidenten gegen eine Abschaffung der Rente ohne Abschläge nach 45 Versicherungsjahren ausgesprochen. Dafür erhielten sie Zuspruch von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), die sich bereits vor Wochen ähnlich geäußert hatte. Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) droht offen mit Nein im Bundesrat.

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