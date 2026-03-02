Close Menu

    Juso-Chef fordert Widerstand gegen US-Digitaltechnik » Nachrichten

    News Redaktion
    Philipp Türmer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Philipp Türmer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Juso-Chef Philipp Türmer ruft anlässlich des Washington-Besuchs von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) Europa zu mehr Wehrhaftigkeit gegen die US-Regierung und ihre extrem reichen Unterstützer auf.

    "Es wird höchste Zeit, dass EU-Kommission und europäische Staatschefs Feuer mit Feuer bekämpfen", schreibt Türmer in einem Gastbeitrag in der "Frankfurter Rundschau".

    Immer wenn den USA wirtschaftliche Nachteile drohten, könne man ihnen beikommen: "Für viele Softwareprodukte amerikanischer Unternehmen gibt es sichere Open-Source-Alternativen. Deutsche Behörden sollten schnellstmöglich auf diese umsteigen."

    Bei den sozialen Netzwerken aus den USA müsse der europäische Digital Services Act Geldstrafen erwirken. So könnten "Wohlstandsverluste in Milliardenhöhe für die Maga-Milliardäre" wie Elon Musk verursacht werden.

