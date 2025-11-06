Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Nach dem Sieg des selbsternannten Sozialisten Zohran Mamdani bei den Bürgermeisterwahlen in New York ruft Juso-Chef Philipp Türmer die SPD zu mehr Mut und sozialer Klarheit auf. „Die Wahl von Zohran Mamdani in New York zeigt: Menschen sehnen sich nach echter Veränderung, bezahlbarem Leben und glaubwürdiger sozialer Politik“, sagte Türmer dem „Handelsblatt“ (Freitagsausgabe).

Auch hierzulande spürten Familien, junge Menschen und Beschäftigte täglich die Folgen finanzieller und sozialer Ungerechtigkeit. „Wer darauf glaubwürdig antwortet, indem er sich nicht in politischer Kleinkariertheit verliert, gewinnt Vertrauen zurück“, sagte Türmer. Mamdanis Erfolg sei „ein starkes Signal gegen ein diffuses Mitte-Gerede und für demokratischen Sozialismus“.

Türmer fordert die SPD auf, den Aufbruch aus den USA als Vorbild zu nehmen. „Lasst uns die Inspiration und den Mut aus New York mitnehmen – in unsere tagtägliche Politik und das neue Grundsatzprogramm.“