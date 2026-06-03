Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung hat das Aktionsprogramm zur Umsetzung der Nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie auf den Weg gebracht. Das Kabinett gab am Mittwoch grünes Licht für die Pläne von Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD).

Bis Ende 2027 will die Bundesregierung demnach zwölf zentrale Maßnahmen vorantreiben, die die deutsche Wirtschaft mittelfristig in einem relevanten Bereich stärken sollen. Wesentliche Elemente des Programms sind der Aufbau einer Plattform für zentrale Wirtschaftsakteure sowie ein Förderprogramm "Zukunft Kreislaufwirtschaft". Bis 2029 sind für die Umsetzung der Kreislaufwirtschaftsstrategie insgesamt 260 Millionen Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) eingeplant.

"Kreislaufwirtschaft ist heute mehr als nur Dosenpfand und Abfalltrennung", sagte Schneider. "Es ist ein börsenrelevanter Wirtschaftsfaktor geworden." Er denke zum Beispiel an Industrieanlagen, die dank KI-Einsatz große Mengen an Material sparen, oder auch an das Recycling von Batterien. Kreislaufwirtschaft sei eine bedeutende Branche. Alleine in diesem Jahr habe man dort eine Wertschöpfung von 60 Milliarden Euro, so Schneider.