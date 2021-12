Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Nach dem neuen Kanzler Olaf Scholz (SPD) sind auch die 16 Bundesminister am Mittwoch im Bundestag vereidigt worden. Die neue Bundesregierung ist damit im Amt. Wie Scholz verzichteten alle Grünen-Minister sowie Svenja Schulze und Wolfgang Schmidt (beide SPD) bei der Vereidigung auf die Gottesformel „So wahr mir Gott helfe“ und sagten nur „Ich schwöre es“, nachdem Bundestagspräsidentin Bärbel Bas die Eidesformel vorgetragen hatte.

Zuvor hatten die Minister von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ihre Ernennungsurkunden erhalten. Das Staatsoberhaupt hatte sie dabei an die hohen Erwartungen an die neue Regierung erinnert. „Die Welt schaut auf unser Land, die Erwartungen an Deutschland sind groß“, sagte er. Die konstituierende Kabinettssitzung soll am Mittwochabend stattfinden.