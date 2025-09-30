Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Zum Auftakt der zweitägigen Kabinettsklausur in der Villa Borsig am Tegeler See in Berlin hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auch „konkrete Entscheidungen“ angekündigt.

Diese sollen bei der direkt im Anschluss stattfindenden Kabinettssitzung am Mittwoch getroffen werden, sagte Merz am Dienstag. Bei dem Treffen werde man vor allem über zwei große Themenblöcke sprechen: die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft sowie die Digitalisierung und Staatsmodernisierung.

Wichtig sei es dabei, die sogenannten Standortbedingungen in Deutschland zu verbessern, so der Kanzler weiter. Dazu brauche es „Anstrengungen aller Ministerien“. Konkret nannte Merz auch die Ziele, einem Fusionskraftwerk näher zu kommen und schneller eine funktionierende Wasserstoffinfrastruktur aufzubauen.