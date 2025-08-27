Close Menu
    Nachrichten

    Kallas: Ukraine darf militärische Ziele in Russland angreifen

    News Redaktion
    Kaja Kallas (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Kaja Kallas (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Brüssel (dts Nachrichtenagentur) – Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas ist dafür, dass die Ukraine mit aus dem Westen gelieferten Waffen auch Ziele in Russland angreifen kann.

    „Militärische Flugplätze und Munitionsdepots auch hunderte Kilometer hinter der Front auf russischem Gebiet sind legitime Ziele“, sagte Kallas der „Welt“ vor dem Treffen der EU-Außen- und Verteidigungsminister am Donnerstag und Freitag in Kopenhagen. Die Ukraine habe, so die EU-Chefdiplomatin weiter, „gemäß dem Völkerrecht das Recht, legitime militärische Ziele in Russland anzugreifen, um sich zu verteidigen“.

    Hintergrund: Laut eines Berichts des „Wall Street Journal“ vom vergangenen Wochenende, der sich auf US-Regierungsbeamte stützte, blockiert das US-Verteidigungsministerium seit Monaten den Einsatz von Raketen mit größerer Reichweite für Angriffe auf Ziele in Russland. Auch der frühere US-Präsident Joe Biden war – mit wenigen Ausnahmen wie in der russischen Region Kursk – zurückhaltend dabei, der Ukraine zu erlauben, mit weitreichenden Waffen gegen Ziele auf russischem Boden vorgehen zu können.

