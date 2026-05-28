Brüssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas warnt die US-Regierung vor einem Abzug von Soldaten aus Europa. Eine solche Ankündigung zwinge Europa, "noch weiter in die eigene Sicherheit zu investieren", sagte Kallas dem "Spiegel". Die Kehrseite für Amerika sei: Wenn Europa unabhängiger von den USA werde, verlören die Vereinigten Staaten auch ihren Einflusshebel.

Zudem riskierten die USA durch ihren Politikstil nicht nur in Europa, Vertrauen und Einfluss zu verlieren. Länder, die sich bisher auf den Schutz Amerikas verließen, seien sich inzwischen nicht mehr sicher, ob die USA ein verlässlicher Partner seien, sagte sie.

Kallas äußerte sich unzufrieden über das transatlantische Verhältnis. Es gebe nichts zu beschönigen: Die Beziehungen zwischen Amerika und Europa stünden stark unter Druck. Zwar pflege sie zu US-Außenminister Marco Rubio ein gutes Arbeitsverhältnis, sagte die Estin, fügte jedoch hinzu: "Ich würde mir natürlich wünschen, dass es noch besser wäre."