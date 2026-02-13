Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die hessische CDU-Politikerin Ines Claus, die sich für das Amt der stellvertretenden Bundesvorsitzenden bewirbt, fordert ihre Partei auf, Frauen das Engagement im Ortsverein zu erleichtern.

"Eines ist klar: Wir brauchen mehr Frauen in den Parlamenten", sagte Claus der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Freitagausgabe). "Der wirksamste Weg dorthin führt über starke Wahlkreiskandidatinnen, die vor Ort überzeugen und direkt gewählt werden." Dass abends stattfindende Sitzungen digital übertragen werden, nannte sie einen ersten Schritt, um Frauen mit Kindern das Engagement zu erleichtern.

"Mehr Frauen in der CDU verbessern auch unsere Wahlergebnisse", sagte Claus. "Die Sichtbarkeit von Frauen ist wichtig, aber wir machen als Volkspartei auch bessere Politik, wenn die Hälfte der Gesellschaft mit am Tisch sitzt", sagte sie. Über Listen erreiche man nicht, dass mehr Frauen für die CDU im Parlament sitzen.

Außerdem sprach sich Claus dafür aus, die Partei stärker als in der Vergangenheit mit den Kirchen zu verzahnen. "Das C steht nicht umsonst in CDU", sagte sie.

Beim Parteitag der CDU in der kommenden Woche in Stuttgart will die Fraktionsvorsitzende der CDU-Landtagsfraktion in Hessen zu einer von sechs Stellvertretern des Parteivorsitzenden und Bundeskanzlers Friedrich Merz (CDU) gewählt werden. Bislang gibt es keine Gegenkandidaten.